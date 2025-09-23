Francesco Camarda, giocatore giallorosso, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan-Lecce, partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 che si svolgerà allo stadio 'Meazza' in San Siro di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
COPPA ITALIA
Milan-Lecce, Camarda: “Se segnassi, non potrei mai esultare”
"Al Milan sono nato però ora con la testa sono al Lecce. Siamo venuti per fare una grande partita. Giocare a San siro è sempre bello. Ho la testa su questo anno qua, poi quello che succederà succederà. Devo fare bene qui, devo onorare la maglia del Lecce".
Se facessi gol esulteresti? "Non lo farei mai".
