Milan-Lecce, Scaroni: “Grande ottimismo per il nuovo stadio, non immagino Milano senza”

Sullo stadio: “È un tema di cui mi occupo da molti anni, da 4-5 almeno. Mi sembra che siamo in dirittura d’arrivo e sono fiducioso che arriveremo alla meta. Lo sono perché alla fine abbiamo bisogno di un nuovo stadio per il Milan, per l’Inter, per Milano, per le competizioni internazionali. Non riesco ad immaginare che Milano non abbia uno stadio dove possiamo avere le coppe, le nazionali e tutto ciò che ci viene richiesta dalla UEFA, oltre che al Milan e all’Inter“.