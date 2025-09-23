Milan-Lecce, Scaroni: “Grande ottimismo per il nuovo stadio, non immagino Milano senza”

Pianeta Milan
Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026
Alessia Scataglini
Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima di Milan-Lecce, partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 che si svolgerà allo stadio 'Meazza' in San Siro di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sullo stadio:È un tema di cui mi occupo da molti anni, da 4-5 almeno. Mi sembra che siamo in dirittura d’arrivo e sono fiducioso che arriveremo alla meta. Lo sono perché alla fine abbiamo bisogno di un nuovo stadio per il Milan, per l’Inter, per Milano, per le competizioni internazionali. Non riesco ad immaginare che Milano non abbia uno stadio dove possiamo avere le coppe, le nazionali e tutto ciò che ci viene richiesta dalla UEFA, oltre che al Milan e all’Inter“.

Su chi si occuperà del progetto:Ho sempre detto che voglio fare a Milano il più bello stadio d’Europa, vogliamo avere uno stadio stupendo. Per averlo abbiamo scelto il meglio dell’architettura internazionale: Norman Foster e MANICA. Il primo è la stella dell’architettura mondiale. Si sono già cimentati negli stadi. Norman Foster è il responsabile del nuovo Wembley, il tempio del calcio, dopo aver abbattuto il vecchio e aver fatto un meraviglioso impianto.

Ha poi concluso:Grande ottimismo e grande fiducia nella politica in questo caso perché sarà il Consiglio comunale a dover varare l’operazione“.

