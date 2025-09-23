Milan-Lecce, Scaroni: “Grande ottimismo per il nuovo stadio, non immagino Milano senza”

Su chi si occuperà del progetto: “Ho sempre detto che voglio fare a Milano il più bello stadio d’Europa, vogliamo avere uno stadio stupendo. Per averlo abbiamo scelto il meglio dell’architettura internazionale: Norman Foster e MANICA. Il primo è la stella dell’architettura mondiale. Si sono già cimentati negli stadi. Norman Foster è il responsabile del nuovo Wembley, il tempio del calcio, dopo aver abbattuto il vecchio e aver fatto un meraviglioso impianto.
Ha poi concluso: “Grande ottimismo e grande fiducia nella politica in questo caso perché sarà il Consiglio comunale a dover varare l’operazione“.
