Sedicesimi di Coppa Italia, ecco data e ora di Milan-Lecce

COPPA ITALIA

Il Milan, dopo aver vinto 2-0 contro il Bari, ha avuto accesso ai sedicesimi di Coppa Italia. Ecco la data e l'ora della sfida al Lecce
L'ottavo posto della scorsa stagione, oltre all'assenza di coppe europee, ha comportato un'ulteriore conseguenza. Si tratta della Coppa Italia. Da tanti anni il Milan era abituato a iniziare a disputare la coppa nazionale in inverno, a gennaio. Questo accadeva perché, per le prime otto classificate della Serie A dell'anno precedente, la competizione inizia dagli ottavi di finale. Avendo perso in finale l'anno scorso contro il Bologna, nona in campionato nella Serie A 2025/26, i rossoneri hanno perso questo diritto. In questo modo, la stagione ufficiale per gli uomini di Allegri è dovuta iniziare prima. Infatti, il 17 agosto il Milan ha affrontato il Bari nei trentaduesimi di Coppa Italia. La bella vittoria per 2-0 ha fatto avanzare i rossoneri nella competizione. Agli ottavi ospiteranno a San Siro il Lecce dell'ex Camarda. A proposito di questa partita, sono stati annunciati data e orario in cui si svolgerà.

Coppa Italia, sedicesimi di finale: Milan-Lecce

La Lega Serie A ha annunciato anche data e orario dei Sedicesimi di Coppa Italia. Milan-Lecce si disputerà martedì 23 settembre 2025 alle ore 21.00. La gara sarà visibile in chiaro su Italia 1.

