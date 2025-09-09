Sedicesimi di Coppa Italia, ecco data e ora di Milan-Lecce

L'ottavo posto della scorsa stagione, oltre all'assenza di coppe europee, ha comportato un'ulteriore conseguenza. Si tratta della Coppa Italia. Da tanti anni il Milan era abituato a iniziare a disputare la coppa nazionale in inverno, a gennaio. Questo accadeva perché, per le prime otto classificate della Serie A dell'anno precedente, la competizione inizia dagli ottavi di finale. Avendo perso in finale l'anno scorso contro il Bologna, nona in campionato nella Serie A 2025/26, i rossoneri hanno perso questo diritto. In questo modo, la stagione ufficiale per gli uomini di Allegri è dovuta iniziare prima. Infatti, il 17 agosto il Milan ha affrontato il Bari nei trentaduesimi di Coppa Italia. La bella vittoria per 2-0 ha fatto avanzare i rossoneri nella competizione. Agli ottavi ospiteranno a San Siro il Lecce dell'ex Camarda. A proposito di questa partita, sono stati annunciati data e orario in cui si svolgerà.