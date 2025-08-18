Pianeta Milan
Milan-Bari 2-0, Saelemaekers MVP della partita di San Siro | Coppa Italia News

Alexis Saelemaekers votato MVP (migliore in campo) di Milan-Bari 2-0, primo turno della Coppa Italia 2025-2026, dai tifosi rossoneri
Daniele Triolo Redattore 

Alexis Saelemaekers, centrocampista belga classe 1999, votato MVP (migliore in campo) di Milan-Bari 2-0, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026 disputatasi ieri sera a 'San Siro', dai tifosi rossoneri. Ecco, qui di seguito, il comunicato ufficiale del Milan a motivare il riconoscimento per l'ex Bologna e Roma.

"Una vittoria convincente, il miglior modo per inaugurare la nuova stagione. In gol Rafael Leão e Christian Pulisic, ma sono stati diversi i rossoneri protagonisti nella vittoria contro il Bari per 2-0. Tra di essi, Alexis Saelemaekers, titolare al rientro in rossonero dopo l'esperienza in prestito alla Roma, e subito autore di una prestazione da applausi.

—  

Il belga classe 1999 ha rappresentato un pericolo costante per la difesa del Bari e ha saputo dialogare in maniera eccellente con i compagni, entrando spesso all'interno del campo dalla sua posizione di partenza di esterno a destra nel 3-5-2. La sua importanza nello scacchiere rossonero era già stata evidenziata durante le amichevoli prestagionali, ed è stata rinvigorita dalla notte di 'San Siro'.

"Cinque volte al tiro, tre occasioni create": 53% delle preferenze per lui

—  

Utile in entrambe le fasi, Alexis è andato cinque volte al tiro, sfiorando il gol in due occasioni, a fine primo tempo e a inizio ripresa, con due conclusioni leggermente deviate che avrebbero meritato miglior fortuna. 74 palloni giocati, 6 duelli vinti su 7, 4 cross, 3 occasioni create: questi alcuni dei numeri della sua partita.

All'uscita dal campo, al minuto 81 per lasciare spazio a Noah Okafor, si è preso i meritati applausi dei 71mila spettatori di 'San Siro'. Attitudine positiva, spirito di sacrificio, qualità e spunti offensivi: tante cose buone e da rimarcare nella serata dell'MVP di Milan-Bari, votato con il 53% delle preferenze davanti ai due autori dei gol, Pulisic e Leão. Bravo Alexis, avanti così!".

