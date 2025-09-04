Pianeta Milan
Coppa Italia, il Milan sfiderà il Lecce a San Siro. La Lega ufficializza data e orario

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario dei Sedicesimi di Coppa Italia. Il Milan di Allegri scenderà in campo il 23 settembre
Alessia Scataglini

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario dei Sedicesimi di Coppa Italia. Il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo il 23 settembre alle ore 21 a San Siro per affrontare il Lecce. La partita sarà trasmessa in diretta su Italia 1.

Allegri prepara la Coppa Italia: Milan-Lecce fissata per il 23 settembre

Questi invece gli impegni dei rossoneri in campionato dalla 4^ alla 12^ giornata:

4ª giornata, Udinese-Milan, sabato 20 settembre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)

5ª giornata, Milan-Napoli, domenica 28 settembre 2025 ore 20.45 (DAZN)

6ª giornata, Juventus-Milan, domenica 5 ottobre 2025 ore 20.45 (DAZN)

7ª giornata, Milan-Fiorentina, domenica 19 ottobre 2025 ore 20.45 (DAZN)

8ª giornata, Milan-Pisa, venerdì 24 ottobre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)

9ª giornata, Atalanta-Milan, martedì 28 ottobre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)

10ª giornata, Milan-Roma, domenica 2 novembre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)

11ª giornata, Parma-Milan, sabato 8 novembre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)

12ª giornata, Inter-Milan, domenica 23 novembre 2025 ore 20.45 (DAZN)

