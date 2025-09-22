Domani sera andrà in scena a San Siro la sfida tra Milan e Lecce, valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. Le due squadre si sono già incontrate al 'Via del Mare' alla seconda giornata di Serie A. In quell'occasione i rossoneri hanno avuto la meglio: 0-2, gol di Loftus-Cheek e Pulisic. La gara di domani non è comunque da sottovalutare, come ci ha tenuto a precisare Massimiliano Allegri alla vigilia. Il Lecce, sul proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la sfida. È presente l'ex Francesco Camarda, mentre è assente un altro ex rossonero, Riccardo Sottil. Quest'ultimo ha trascorso al Milan gli ultimi sei mesi della passata stagione.