Domani sera andrà in scena a San Siro la sfida tra Milan e Lecce, valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. Le due squadre si sono già incontrate al 'Via del Mare' alla seconda giornata di Serie A. In quell'occasione i rossoneri hanno avuto la meglio: 0-2, gol di Loftus-Cheek e Pulisic. La gara di domani non è comunque da sottovalutare, come ci ha tenuto a precisare Massimiliano Allegri alla vigilia. Il Lecce, sul proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la sfida. È presente l'ex Francesco Camarda, mentre è assente un altro ex rossonero, Riccardo Sottil. Quest'ultimo ha trascorso al Milan gli ultimi sei mesi della passata stagione.
MILAN-LECCE
I convocati del Lecce in vista del match di Coppa Italia: c’è Camarda
Il Lecce ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match di Coppa Italia di domani sera contro il Milan: presente Camarda. È assente, invece, l'ex rossonero Sottil
I convocati del Lecce—
PORTIERI
30. Falcone
1. Früchtl
32. Samooja
DIFENSORI
25. Gallo
4. Gaspar
21. Kouassi
3. Ndaba
5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga
CENTROCAMPISTI
10. Berisha
29. Coulibaly
28. Gorter
14. Helgason
77. Kaba
80. Kovac
20. Ramadani
6. Sala
ATTACCANTI
22. Camarda
7. Morente
11. N’Dri
50. Pierotti
9. Štulić
Non sono presenti nella lista dei convocati, oltre Jean e Marchwiński, i calciatori Pérez (convocato in Nazionale), Pierret (reduce da infortunio), Banda (squalificato) e Sottil (affaticamento muscolare).
