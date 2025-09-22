Pianeta Milan
MILAN-LECCE

Il Lecce ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match di Coppa Italia di domani sera contro il Milan: presente Camarda. È assente, invece, l'ex rossonero Sottil
Redazione PM

Domani sera andrà in scena a San Siro la sfida tra Milan e Lecce, valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. Le due squadre si sono già incontrate al 'Via del Mare' alla seconda giornata di Serie A. In quell'occasione i rossoneri hanno avuto la meglio: 0-2, gol di Loftus-Cheek e Pulisic. La gara di domani non è comunque da sottovalutare, come ci ha tenuto a precisare Massimiliano Allegri alla vigilia. Il Lecce, sul proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la sfida. È presente l'ex Francesco Camarda, mentre è assente un altro ex rossonero, Riccardo Sottil. Quest'ultimo ha trascorso al Milan gli ultimi sei mesi della passata stagione.

I convocati del Lecce

—  

PORTIERI

30. Falcone

1. Früchtl

32. Samooja

DIFENSORI

25. Gallo

4. Gaspar

21. Kouassi

3. Ndaba

5. Siebert

44. Tiago Gabriel

17. Veiga

CENTROCAMPISTI

10. Berisha

29. Coulibaly

28. Gorter

14. Helgason

77. Kaba

80. Kovac

20. Ramadani

6. Sala

ATTACCANTI

22. Camarda

7. Morente

11. N’Dri

50. Pierotti

9. Štulić

Non sono presenti nella lista dei convocati, oltre Jean e Marchwiński, i calciatori Pérez (convocato in Nazionale), Pierret (reduce da infortunio), Banda (squalificato) e Sottil (affaticamento muscolare).

