Milan-Lecce, De Winter: 'Ha ragione Allegri, è una partita da ...'

Sulla Coppa Italia: "Dobbiamo affrontarla con l'importanza giusta, come dice Allegri è da dentro o fuori, si prende seriamente".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
COPPA ITALIA
Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Lecce, partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 che si svolgerà allo stadio 'Meazza' in San Siro di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sul debutto da titolare: "Sono tranquillo. Da titolare con la maglia del Milan l'affronto come una gara normale, da vincere".
Sulla Coppa Italia: "Dobbiamo affrontarla con l'importanza giusta, come dice Allegri è da dentro o fuori, si prende seriamente".
© RIPRODUZIONE RISERVATA