Milan-Lecce, De Winter: 'Ha ragione Allegri, è una partita da ...'
Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Lecce, partita dei sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Lecce, partita valida per i sedicesimi della Coppa Italia 2025-2026 che si svolgerà allo stadio 'Meazza' in San Siro di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Lecce, parla De Winter

Sul debutto da titolare: "Sono tranquillo. Da titolare con la maglia del Milan l'affronto come una gara normale, da vincere".

Sulla Coppa Italia: "Dobbiamo affrontarla con l'importanza giusta, come dice Allegri è da dentro o fuori, si prende seriamente".

