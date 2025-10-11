In questi giorni a Trento è in corso il Festival dello Sport. Moltissimi ospiti si alternano sul palco per raccontarsi e farsi intervistare. Oggi dalle 15:00 è andato in scena il talk dal titolo 'IO ZLATAN', di cui è ovviamente protagonista Zlatan Ibrahimovic. L'attuale senior advisor di RedBird, che ha specifiche competenze sul Milan, ha risposto a varie domande e ha raccontato diversi aneddoti rispetto alla sua carriera da calciatore. A un certo punto, gli è stato chiesto dell'attuale Milan di Massimiliano Allegri e della lite che aveva avuto con lui durante la stagione 2011/12, quando Max era il suo allenatore. Ecco che cosa ha detto in merito.
Zlatan Ibrahimovic ha parlato della lite con Massimiliano Allegri durante la partita contro l'Arsenal nella stagione 2011/12 al Festival dello Sport di Trento
Milan, Ibrahimovic parla di Allegri—
Sul Milan attuale e questo inizio di stagione: "Allegri ha portato equilibrio e stabilità. Allegri è un allenatore vincente. La società ha fatto un grande lavoro". Sulla lite con Allegri ai tempi della sua prima avventura in rossonero: "Abbiamo litigato tante volte. Tutti si ricordano quella partita in Champions con l'Arsenal... Abbiamo vinto 4-0 all'andata e perso 3-0 al ritorno.. Quando ci sono due vincenti è la normalità".
