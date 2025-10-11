Pianeta Milan
Italia, parla Gattuso: “Voglio una Nazionale coraggiosa, dobbiamo ritornare coma prima”

A poche ore dal fischio d'inizio della sfida di questa sera tra Estonia e Italia, ha parlato ai microfoni della Rai il CT Gennaro Gattuso
Alessia Scataglini
Ormai il conto alla rovescia è iniziato. A pochissime ore dal fischio d'inizio della sfida di questa sera tra Estonia e Italia, ha parlato ai microfoni della Rai il Ct Azzurro, Gennaro Gattuso, ex giocatore e allenatore del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Nazionale, le parole di Gattuso

—  

Sulla partita di stasera: "Questa sera voglio una nazionale di coraggiosi, ma i ragazzi devono sapere annusare il pericolo. Il percorso è lungo, ma dobbiamo ritornare quelli che eravamo prima".

Ha poi continuato: "Noi eravamo un'eccellenza nella scuola dei portieri, eravamo un'eccellenza nel modo di difendere e cambiando il modo di stare in campo, provando a fare qualcosa di diverso, abbiamo perso questa forza".

Sugli obiettivi: "Dobbiamo ritornare a fare cose che abbiamo smesso di fare. Si giocava di reparto e ora invece si difende in maniera diversa, a campo aperto uno contro uno correndo dei rischi. Dobbiamo ritornare a quella che era la forza azzurra, al blocco difensivo italiano che tutti nel mondo temevano".

