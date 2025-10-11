Dopo tanti anni insieme è difficile pensare a un futuro senza Maignan a difendere la porta del Milan. Questo, però, potrebbe accadere non tra molto. Il portiere francese del Milan, infatti, andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno. Ad ora, come ha riportato l'esperto di calciomercato Matteo Moretto, le trattative tra il club rossonero e il suo entourage per un possibile rinnovo sono bloccate. Non ci sono sviluppi nonostante Massimiliano Allegri lo consideri assolutamente al centro del suo progetto. A gennaio potrebbe dunque essere libero di accordarsi con un'altra squadra. Sarebbe una grave perdita per i rossoneri? Massimo Orlando ha espresso la sua opinione in merito durante 'Maracanà' sulle frequenze di 'TMW Radio'.
Orlando: “Se Maignan se ne va, il Milan non si strapperà i capelli”
Mike Maignan sembra vicino ad andarsene dal Milan a fine stagione. Il commento di Massimo Orlando nel corso di 'Maracanà' sulle frequenze di 'TMW Radio'
Maignan via dal Milan? Il commento di Orlando—
Le parole di Orlando: "Grande portiere, nell'anno dello Scudetto è stato super, lo scorso anno ha negato gli ottavi di finale di Champions al Milan. Di errori ne ha fatti tanti, ma riconosco che è un grande portiere. Se Allegri lo ritiene all'altezza e accetta la proposta della società, rimane. Se se ne va, il Milan non si strapperà i capelli".
