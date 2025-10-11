Orlando: “Se Maignan se ne va, il Milan non si strapperà i capelli”

Dopo tanti anni insieme è difficile pensare a un futuro senza Maignan a difendere la porta del Milan. Questo, però, potrebbe accadere non tra molto. Il portiere francese del Milan, infatti, andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno. Ad ora, come ha riportato l'esperto di calciomercato Matteo Moretto, le trattative tra il club rossonero e il suo entourage per un possibile rinnovo sono bloccate. Non ci sono sviluppi nonostante Massimiliano Allegri lo consideri assolutamente al centro del suo progetto. A gennaio potrebbe dunque essere libero di accordarsi con un'altra squadra. Sarebbe una grave perdita per i rossoneri? Massimo Orlando ha espresso la sua opinione in merito durante 'Maracanà' sulle frequenze di 'TMW Radio'.