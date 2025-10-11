Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Matthaus: “Mio figlio Milan? Gioca con una maglia nerazzurra! L’Italia andrà al Mondiale”

INTERVISTE

Matthaus: “Mio figlio Milan? Gioca con una maglia nerazzurra! L’Italia andrà al Mondiale”

Lothar Matthäus Inter
L'ex storico centrocampista dell'Inter, Lothar Matthaus, invitato al Festival dello Sport 2025, ha rilasciato delle dichiarazioni
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'ex storico centrocampista dell'Inter e della Nazionale tedesca, Lothar Matthaus, invitato al Festival dello Sport 2025 dal palco dell'Auditorium di Santa Chiara a Trento ha parlato di diversi temi: dai suoi tempi all'Inter, al pallone d'oro. Tra le sue dichiarazioni, anche una battuta sul Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Tra Serie A e Nazionale, le parole di Matthaus

—  

Sul figlio che si chiama Milan: "Non ci avevo minimamente pensato al calcio quando l'ho scelto (ride, n.d.r.). Non dorme con un vestito rossonero eh, mi piaceva semplicemente il nome. E preciso che gioca a calcio in una squadra con la maglia nerazzurra".

LEGGI ANCHE

Sul Pallone d'Oro: "Un premio davvero equo e corretto, perché assegnato da una giuria internazionale, non dai tifosi. I tifosi del Napoli magari lo avrebbero dato a Maradona, quelli del Milan a Gullit o Van Basten. Anche per questo ero così orgoglioso di averlo vinto in una squadra straordinaria all'Inter e anche in Nazionale. Un trofeo non mio, ma di tutti: della squadra, dei tifosi. Si vince e si perde tutti insieme".

LEGGI ANCHE: Milan senza 'bomber': Leao non convince e spreca, gli ex rossoneri segnano

Sulla Nazionale: andrà al Mondiale?

"Sì! Però penso che avrà bisogno dei playoff, la differenza reti sarà importante e la Norvegia è molto forte. Gattuso ha portato energia e forza, vedo una differenza da prima. Penso che alla fine ci andrà al Mondiale".

Leggi anche
Marchese: “In Serie A vedo grande equilibrio davanti. Il Milan starà dietro al Napoli”
Pepe: “Scudetto? Io vedo il Milan davanti a tutti, ecco perché”

© RIPRODUZIONE RISERVATA