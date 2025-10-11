Sul Pallone d'Oro: "Un premio davvero equo e corretto, perché assegnato da una giuria internazionale, non dai tifosi. I tifosi del Napoli magari lo avrebbero dato a Maradona, quelli del Milan a Gullit o Van Basten. Anche per questo ero così orgoglioso di averlo vinto in una squadra straordinaria all'Inter e anche in Nazionale. Un trofeo non mio, ma di tutti: della squadra, dei tifosi. Si vince e si perde tutti insieme".
Sulla Nazionale: andrà al Mondiale?
"Sì! Però penso che avrà bisogno dei playoff, la differenza reti sarà importante e la Norvegia è molto forte. Gattuso ha portato energia e forza, vedo una differenza da prima. Penso che alla fine ci andrà al Mondiale".
