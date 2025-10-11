Pianeta Milan
Pepe: “Scudetto? Io vedo il Milan davanti a tutti, ecco perché”

L'ex calciatore della Juventus Simone Pepe, intervistato dai microfoni de 'La Stampa', ha parlato della lotta scudetto: le parole sul Milan
L'ex calciatore della Juventus Simone Pepe, intervistato dai microfoni de 'La Stampa', ha parlato della Serie A. L'ex esterno della Nazionale Italiana ha parlato della lotta scudetto, dove ha inserito anche il Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Su Igor Tudor: "Penso che non è facle ricostruire quando si è vinto per moli anni. Ci son stati ricambi generazional. Credo che la Juve abbia bisogno di compatezza è imporiante che i tifosi e la squadra siano una cosa unica".

Se la Juventus può giocarsi lo scudetto: "Sicuramente! Ha il diritto di giocarsela perché si chiama Juventus. Se c'è una favorita? lo vedo il Milan davanti a tutti. Il mister è bravo, c'è Modric, il gruppo è ottimo e, soprattutto, gioca domenica-domenica. Senza coppe".

Su Giorgio Chiellini: "E' un professionista preparato e competente, una grande testa. Una persona stupenda. Con Giorgio c'è un rapporto fraterno. Abbiamo debuttato insieme in Under 15. Siamo legati da mille aneddoti sui quali scherziamo ancora".

