Se la Juventus può giocarsi lo scudetto: "Sicuramente! Ha il diritto di giocarsela perché si chiama Juventus. Se c'è una favorita? lo vedo il Milan davanti a tutti. Il mister è bravo, c'è Modric, il gruppo è ottimo e, soprattutto, gioca domenica-domenica. Senza coppe".
Su Giorgio Chiellini: "E' un professionista preparato e competente, una grande testa. Una persona stupenda. Con Giorgio c'è un rapporto fraterno. Abbiamo debuttato insieme in Under 15. Siamo legati da mille aneddoti sui quali scherziamo ancora".
