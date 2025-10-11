L'ex calciatore della Juventus Simone Pepe, intervistato dai microfoni de 'La Stampa', ha parlato della Serie A. L'ex esterno della Nazionale Italiana ha parlato della lotta scudetto, dove ha inserito anche il Milan di Massimiliano Allegri . Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Pepe sulla lotta scudetto

Su Igor Tudor: "Penso che non è facle ricostruire quando si è vinto per moli anni. Ci son stati ricambi generazional. Credo che la Juve abbia bisogno di compatezza è imporiante che i tifosi e la squadra siano una cosa unica".