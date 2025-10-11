Con la Serie A ferma a causa della sosta delle Nazionali, il campionato femminile continua. Nella giornata di domani, il Milan Femminile di Noah Bakker , proveniente da una splendida vittoria per 2-1 nella prima di campionato contro il Genoa in trasferta, affronterà tra le mura casalinghe la Roma di Luca Rosettini, tutte a 3 punti in classifica. L’allenatrice rossonera, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del Club alla vigilia del big match contro le giallorosse, che nell’ultimo incontro in Women’s Cup contro le rossonere hanno vinto. Ecco, di seguito, le sue parole:

Femminile, le parole di Bakker pre Milan-Roma

“Affrontare una squadra dinamica come la Roma nella prima partita casalinga di campionato è una sfida esaltante. Sarà cruciale avere disciplina e attenzione sin dal calcio d’inizio, e con i nostri tifosi a sostenerci saremo pronte a dare tutto”.