Con la Serie A ferma a causa della sosta delle Nazionali, il campionato femminile continua. Nella giornata di domani, il Milan Femminile di Noah Bakker, proveniente da una splendida vittoria per 2-1 nella prima di campionato contro il Genoa in trasferta, affronterà tra le mura casalinghe la Roma di Luca Rosettini, tutte a 3 punti in classifica. L’allenatrice rossonera, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del Club alla vigilia del big match contro le giallorosse, che nell’ultimo incontro in Women’s Cup contro le rossonere hanno vinto. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan Femminile, Bakker: “Roma? Sfida esaltante. Saremo pronte a dare tutto”
Con la Serie A ferma, i riflettori sono sul campionato Femminile: domani il Milan sfiderà la Roma. Alla vigilia, ecco le parole di Bakker
Femminile, le parole di Bakker pre Milan-Roma—
“Affrontare una squadra dinamica come la Roma nella prima partita casalinga di campionato è una sfida esaltante. Sarà cruciale avere disciplina e attenzione sin dal calcio d’inizio, e con i nostri tifosi a sostenerci saremo pronte a dare tutto”.
Le rossonere sono pronte a sfidare le giallorosse, cercando di vendicarsi per l'ultimo incontro in Women's Cup.
