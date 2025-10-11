Sugli studi: “Ho terminato gli studi l’anno scorso, ho fatto la maturità in ragioneria. Su questo sono stato molto spinto da mia madre, penso ne sia valsa la pena e che questo mi abbia aiutato a diventare una persona più responsabile. Mi sono tolto una bella soddisfazione”.

Su Gabbia: “Nelle volte in cui mi sono allenato con loro mi ha dato consigli soprattutto sul come prendere posizione su porta, sulla fase di non possesso, fondamentale per un difensore, e di pensare alle peggiori ipotesi perché da difensore bisogna sempre tenere l’attenzione alta”.

Sul suo ruolo: “Fin da piccolo sono partito come difensore centrale, poi mi hanno anche spostato a terzino per risaltare di più la mia corsa. Penso di trovarmi in tutti e due i ruoli, credo che quello che mi viene meglio è il centrale perché lo faccio da più tempo, però mi piace anche fare il terzino perché mi piace attaccare e lavorare alla fase offensiva con la squadra”.

Sui genitori: “Mi hanno sostenuto da sempre, mi hanno portato al campo. Ogni volta che finisco una partita chiedo loro un parere, sul campo non vedo alcune cose. Loro ci sono sempre stati, oltre a me anche loro hanno fatto molti sacrifici, gliene sono molto grato”.