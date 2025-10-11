Roberto Donadoni, storico centrocampista rossonero, è stato intervistato da 'Tuttosport' e ha parlato dei meriti di Massimiliano Allegri rispetto a questo inizio di stagione del Milan

Tutti i tifosi del Milan si auguravano una sterzata immediata da parte della squadra rispetto alla passata stagione. Finora non possono essere rimasti delusi. I rossoneri, guidati da Massimiliano Allegri, occupano momentaneamente il terzo posto in classifica e hanno dimostrato grande solidità nelle prime sei giornate di Serie A. Mettendo da parte l'esordio shock contro la Cremonese, il Milan non ha mai perso e ha subito un solo gol: il rigore trasformato da De Bruyne in Milan-Napoli. Questo inizio ha impressionato positivamente anche Roberto Donadoni - storico centrocampista dei Milan di Sacchi e Capello -, il quale ha parlato a 'Tuttosport' dei meriti di Allegri.

Milan, Donadoni commenta l'impatto di Allegri

Donadoni non si sbilancia sui meriti di Allegri: "È tutto un insieme. Sicuramente Allegri ha la sua percentuale di meriti. È chiaro che riuscire a creare un gruppo che sia coeso e unito non è semplice e credo che sia stata soprattutto la difficoltà dell'anno scorso del Milan. Quest’anno sembra che questo problema si sia stato superato e in campo si vede un’altra squadra".