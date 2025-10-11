Roberto Donadoni è stato un grandissimo centrocampista del Milan, con cui ha vinto tutto tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta. Sotto le gestioni di Sacchi, Capello e Zaccheroni vinse tutto ciò che si poteva vincere. Nel suo palmarès può vantare ben 6 Scudetti, 4 Supercoppe Italiane, 3 Champions League, 3 Supercoppe UEFA e 3 Coppe Intercontinentali. Insomma, sicuramente sa che cosa significhi vincere con la maglia rossonera. Sull'edizione odierna di 'Tuttosport' si trova una sua intervista. Tra i vari argomenti trattati, ha commentato l'inizio di stagione di questo Milan di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole.
Donadoni: "Ho visto un bel Milan. L'inizio è ottimo e fa ben sperare"
Roberto Donadoni, storico centrocampista rossonero, ha parlato dell'inizio di stagione del Milan di Massimiliano Allegri nel corso di un'intervista a 'Tuttosport'
Donadoni commenta l'inizio di stagione del Milan—
Com'è stato l'inizio del Diavolo? "Direi buono. Ho visto un bel Milan. Forse un po’ meno nell'ultima partita contro la Juventus, dove non c’è stata una prestazione all'altezza delle altre. Ma è chiaro che quando la posta in palio è alta, vincere diventa più complicato. Però direi che l'inizio è ottimo e fa ben sperare".
Il Milan è da Scudetto? Ecco il suo parere: "Per quello che ho visto fino ad ora, direi di sì".
