Donadoni: “Ho visto un bel Milan. L’inizio è ottimo e fa ben sperare”

Roberto Donadoni è stato un grandissimo centrocampista del Milan, con cui ha vinto tutto tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta. Sotto le gestioni di Sacchi, Capello e Zaccheroni vinse tutto ciò che si poteva vincere. Nel suo palmarès può vantare ben 6 Scudetti, 4 Supercoppe Italiane, 3 Champions League, 3 Supercoppe UEFA e 3 Coppe Intercontinentali. Insomma, sicuramente sa che cosa significhi vincere con la maglia rossonera. Sull'edizione odierna di 'Tuttosport' si trova una sua intervista. Tra i vari argomenti trattati, ha commentato l'inizio di stagione di questo Milan di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole.