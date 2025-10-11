Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Donadoni: “Ho visto un bel Milan. L’inizio è ottimo e fa ben sperare”

INTERVISTE

Donadoni: “Ho visto un bel Milan. L’inizio è ottimo e fa ben sperare”

Donadoni: 'Ho visto un bel Milan. L'inizio è ottimo e fa ben sperare'
Roberto Donadoni, storico centrocampista rossonero, ha parlato dell'inizio di stagione del Milan di Massimiliano Allegri nel corso di un'intervista a 'Tuttosport'
Redazione PM

Roberto Donadoni è stato un grandissimo centrocampista del Milan, con cui ha vinto tutto tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta. Sotto le gestioni di Sacchi, Capello e Zaccheroni vinse tutto ciò che si poteva vincere. Nel suo palmarès può vantare ben 6 Scudetti, 4 Supercoppe Italiane, 3 Champions League, 3 Supercoppe UEFA e 3 Coppe Intercontinentali. Insomma, sicuramente sa che cosa significhi vincere con la maglia rossonera. Sull'edizione odierna di 'Tuttosport' si trova una sua intervista. Tra i vari argomenti trattati, ha commentato l'inizio di stagione di questo Milan di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole.

Donadoni commenta l'inizio di stagione del Milan

—  

Com'è stato l'inizio del Diavolo? "Direi buono. Ho visto un bel Milan. Forse un po’ meno nell'ultima partita contro la Juventus, dove non c’è stata una prestazione all'altezza delle altre. Ma è chiaro che quando la posta in palio è alta, vincere diventa più complicato. Però direi che l'inizio è ottimo e fa ben sperare".

LEGGI ANCHE: Milan tra rivoluzione e mercato: Maignan in bilico, ecco i nomi. Out Saelemaekers

Il Milan è da Scudetto? Ecco il suo parere: "Per quello che ho visto fino ad ora, direi di sì".

Leggi anche
Donadoni: “Leao? Ha grandi mezzi, può essere di grande aiuto”. E sul ruolo …
Ex Milan, Evani: “Gattuso saprà trasmettere la determinazione giusta in Nazionale”

© RIPRODUZIONE RISERVATA