Anche Roberto Donadoni, intervistato da 'Tuttosport', ha dato la sua opinione sul 'caso Leao' nell'ambiente Milan. Ecco che cosa ha detto sul portoghese lo storico centrocampista rossonero
Dalla fine della partita tra Juventus e Milan non si fa altro che parlare di Rafael Leao. Il portoghese è entrato svogliato, non con il giusto atteggiamento e ha sprecato due occasioni davanti alla porta. Per queste ragione è stato subissato dalle critiche, spesso anche eccessive. In ogni caso, la sensazione è che Allegri voglia da lui un cambiamento di mentalità e di approccio alla gara. Chi meglio di un ex campione con la maglia rossonera potrebbe dargli dei consigli? Probabilmente nessuno. Ecco allora che cosa ha detto Roberto Donadoni sulla sua situazione. L'ex allenatore è stato intervistato da 'Tuttosport' (qui l'intervista completa).

Le parole su Leao: "È un giocatore che ha grande potenzialità, però se non si adegua a quello che è lo spirito del resto della squadra rischia di autoescludersi. Mi auguro di no per lui e per il Milan perché è un giocatore che ha grandi mezzi e quindi può essere di grande aiuto".

Quale può essere l'impatto di Allegri sul futuro di Leao? La sua risposta: "È chiaro che i rapporti tra allenatore e giocatore hanno un loro peso specifico, però prima di tutto deve essere il giocatore a rendersi conto di quello che è necessario per lui. Se non sei focalizzato su te stesso in maniera corretta, è chiaro, che diventa un modo di autoescludersi dal progetto. Credo che sia questo messaggio che Allegri gli vuole trasmettere perché Max ha tutto da guadagnare nel cercare di tirar fuori il meglio da un giocatore del genere. Se ci riuscirà, allora vedremo ancora il miglior Leao con la maglia del Milan". E infine, Leao può fare la prima punta? Donadoni è tutt'altro che convinto: "Lo vedo difficile".

