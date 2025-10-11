Quale può essere l'impatto di Allegri sul futuro di Leao? La sua risposta: "È chiaro che i rapporti tra allenatore e giocatore hanno un loro peso specifico, però prima di tutto deve essere il giocatore a rendersi conto di quello che è necessario per lui. Se non sei focalizzato su te stesso in maniera corretta, è chiaro, che diventa un modo di autoescludersi dal progetto. Credo che sia questo messaggio che Allegri gli vuole trasmettere perché Max ha tutto da guadagnare nel cercare di tirar fuori il meglio da un giocatore del genere. Se ci riuscirà, allora vedremo ancora il miglior Leao con la maglia del Milan". E infine, Leao può fare la prima punta? Donadoni è tutt'altro che convinto: "Lo vedo difficile".