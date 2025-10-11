Nel corso di un'intervista per 'Tuttosport' Roberto Donadoni - ex storico giocatore rossonero - ha parlato di Luka Modric, nuovo centrocampista del Milan che ha avuto un impatto clamoroso sulla squadra

In questo momento Luka Modric si trova in ritiro con la nazionale croata, di cui è capitano, e si sta preparando in vista del prossimo impegno. Domani sera alle 20:45 è in programma la sfida contro Gibilterra, un match che dovrebbe essere molto semplice per gli uomini del CT Zlatko Dalic. Il centrocampista rossonero potrebbe dunque riposare e non giocare di nuovo per 90 minuti, come accaduto nella scorsa partita (Repubblica Ceca-Croazia). Il campione croato sembra instancabile, come ha ampiamente dimostrato nel suo inizio di stagione al Milan, dove ha stupito tutti per continuità di rendimento. Tra coloro che si sono stupiti rientra Roberto Donadoni, il quale è stato intervistato da 'Tuttosport' (qui l'intervista completa). Di seguito, si riportano le parole dello storico centrocampista rossonero.

Milan, Donadoni elogia Modric —

Modric è un giocatore che al Milan manca da tanto: anche a Donadoni ricorda Pirlo? L'allenatore risponde: "Sicuramente è un giocatore che ha quelle caratteristiche. Considerato l'età che ha, stupisce anche la sua capacità di mettersi al servizio della squadra con grande dinamismo. Mi auguro che possa riuscire a giocare il più possibile con questa intensità perché sicuramente è un valore aggiunto non solo per quello che può esprimere in campo, ma anche per l'esempio che dà quotidianamente a tutti i suoi compagni".