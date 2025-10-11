Zlatan Ibrahimovic ora indossa le vesti di senior advisor di RedBird . Il suo ruolo è di consulente rispetto al Milan , di cui il fondo americano RedBird è proprietario. Si tratta della sua terza avventura in rossonero, dopo le due da giocatore. Infatti, dopo aver vinto alcuni trofei tra la stagione 2010/2011 e la seguente (curiosamente con Massimiliano Allegri in panchina), Ibra è tornato nel 2020, quando aiutò enormemente i rossoneri a risollevarsi dopo anni abbastanza bui. Anche grazie a lui, arrivò il diciannovesimo Scudetto della storia del club sotto la guida di Stefano Pioli . Oggi, durante il Festival dello Sport di Trento - evento organizzato da 'La Gazzetta dello Sport' - Zlatan ha raccontato del suo ritorno al Milan nelle vesti di dirigente. Di seguito, si riportano le sue parole.

Sul terzo ritorno al Milan: "La prima volta il Milan mi ha dato felicità, sono arrivato da una situazione difficile al Barcellona e il Milan mi ha riportato la felicità di giocare a calcio. Purtroppo sono dovuto andare via... La seconda volta è stata amore! Abbiamo vinto quando nessuno se l'aspettava, non eravamo manco considerati in top 5. Il primo giorno ho detto che avremmo vinto e abbiamo vinto! Il terzo capitolo è la storia!