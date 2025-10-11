Chicco Evani , ex calciatore del Milan ed ex collaboratore di Roberto Mancini nel gruppo dell'Europeo vinto nel 2021, è stato intervistato dai microfoni di Tuttomercatoweb.com, dove ha parlato della situazione dell' Italia di Gattuso, ex giocatore e allenatore del Milan. Tra le sue dichiarazioni spiccano anche quelle sulle formazioni under 23. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ex Milan, le parole di Evani su Gattuso

Su Rino Gattuso come CT: "Credo che la strada intrapresa sia quella giusta, in Italia, anche se spesso sento il contrario, i giocatori bravi ci sono e uno con Rino Gattuso, che del carattere fa il suo punto forte, saprà trasferire lo spirito e la determinazione giuste per affrontare tutto al meglio. E quello conta prima ancora della tecnica e della tecnica"