Ex Milan, Evani: “Gattuso saprà trasmettere la determinazione giusta in Nazionale”

Alberico Evani, ex calciatore del Milan (getty images)
Evani, ex calciatore del Milan ed ex collaboratore di Roberto Mancini, ha parlato dell'Italia di Gattuso, ex rossonero
Chicco Evani, ex calciatore del Milan ed ex collaboratore di Roberto Mancini nel gruppo dell'Europeo vinto nel 2021, è stato intervistato dai microfoni di Tuttomercatoweb.com, dove ha parlato della situazione dell'Italia di Gattuso, ex giocatore e allenatore del Milan. Tra le sue dichiarazioni spiccano anche quelle sulle formazioni under 23. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ex Milan, le parole di Evani su Gattuso

Su Rino Gattuso come CT: "Credo che la strada intrapresa sia quella giusta, in Italia, anche se spesso sento il contrario, i giocatori bravi ci sono e uno con Rino Gattuso, che del carattere fa il suo punto forte, saprà trasferire lo spirito e la determinazione giuste per affrontare tutto al meglio. E quello conta prima ancora della tecnica e della tecnica"

Le formazioni Under 23 potrebbero essere funzionali in quest'ottica?

"Avrebbero potuto esserlo se i giocatori che escono dalla Primavera proseguono la crescita attraverso un percorso formativo che li completa, ma mi sembra di vedere nelle U23 altri tipi di giocatori

