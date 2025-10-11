Pianeta Milan
Ghoulam: “Il campionato è lungo, ma il Milan è un’avversaria del Napoli”

Faouzi Ghoulam Napoli
Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte parlando della Serie A: il riferimento al Milan
Alessia Scataglini

Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte parlando della Serie A e, in modo molto particolare, della lotta scudetto. Nel parlare alla corsa al titolo, l'ex azzurro ha inserito anche il Milan, dicendo che il campionato è ancora lungo e, ovviamente, è difficile dare un pensiero. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Ghoulam sulla lotta Scudetto

Sulla lotta Scudetto: "Adesso ci sono Napoli e Roma in testa, ma le avversarie degli azzurri sono tante. Ci sono l'Inter e il Milan. Il campionato è ancora lungo ed è difficile dare una prospettiva giusta. Ci sono stati molti cambiamenti a livello degli allenatori. Penso alla stessa Inter, ma anche alla Juventus, all'Atalanta e alla Roma. Poi bisogna fare i conti con gli infortuni, il Napoli ne ha avuti alcuni in questo periodo"

Sul Napoli: "E stato proprio quando sono andato via, ho avuto testimonianza del grande amore della gente nei miei confronti. E stata una prova di ciò che sentivano, la testimonianza che ciò che provavo fosse ricambiato. Quando giochi lo riconosci, questo sentimento, ma solo quando te ne vai ti rendi conto che la gente non ti dimentica, che ti vuole davvero bene".

