Faouzi Ghoulam , ex terzino del Napoli , è intervenuto ai microfoni di Radio Marte parlando della Serie A e, in modo molto particolare, della lotta scudetto. Nel parlare alla corsa al titolo, l'ex azzurro ha inserito anche il Milan, dicendo che il campionato è ancora lungo e, ovviamente, è difficile dare un pensiero. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:

Milan, le parole di Ghoulam sulla lotta Scudetto

Sulla lotta Scudetto: "Adesso ci sono Napoli e Roma in testa, ma le avversarie degli azzurri sono tante. Ci sono l'Inter e il Milan. Il campionato è ancora lungo ed è difficile dare una prospettiva giusta. Ci sono stati molti cambiamenti a livello degli allenatori. Penso alla stessa Inter, ma anche alla Juventus, all'Atalanta e alla Roma. Poi bisogna fare i conti con gli infortuni, il Napoli ne ha avuti alcuni in questo periodo"