L'ex difensore Giovanni Marchese, intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola durante il programma "Viola Weekend", ha parlato dell'attuale situazione della Fiorentina di Stefano Pioli, ex allenatore del Milan. Oltre alla Fiorentina, Marchese ha parlato anche della lotta scudetto, facendo una sorta di classifica dov'è presente anche il Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Serie A, le parole di Marchese

Sul campionato: "In Serie A vedo un grosso equilibrio davanti e penso che alla fine se la giocheranno Napoli e Inter con dietro Roma, Milan e Juventus. Per quanto riguarda la Fiorentina, contro la Roma ho visto una bellissima partita. Per i giocatori che ha potrebbe fare molto meglio, ma il campionato è appena iniziato ed è lungo. Una squadra così, con un allenatore come Pioli, si rimetterà in moto. Certo, non per le prime posizioni... Sicuramente però non è una Fiorentina da diciassettesimo posto".