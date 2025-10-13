Milan, Pellegatti: 'Leao mi preoccupa. Camarda? Non ha senso ...'

Infine il parere su Camarda: "Non parlo di Esposito che mi sembra un gran bel giocatore. Camarda ha giocato qualche partita in Serie C, ora è con il Lecce che si deve salvare. E' del 2008, titolare dell'Italia Under 21. Esposito è del 2005 è ha avuto la fortuna di trovare il prestito giusto allo Spezia. Parlare di Camarda tirando dentro Esposito sarebbe come paragonare Camarda con un giocatore del 2011. Lasciamolo crescere, gustiamocelo. Mi sembra un paragone improponibile con Esposito che non lo aiuta. Io lo difendo, è un altro Tonali".