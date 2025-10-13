Pianeta Milan
Milan, Pellegatti: 'Leao mi preoccupa. Camarda? Non ha senso ...'
Il giornalista Carlo Pellegatti fa il punto sul Milan prima del rientro dei nazionali: lo stato di forma di Rafael Leao e Francesco Camarda. Ecco la sua analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"Non vorrei che Camarda venisse messo in questo momento in paragoni che al momento non hanno senso. Io non mi rassegno a perdere Maignan: è il portiere dello Scudetto, delle semifinali di Champions". Il giornalista Carlo Pellegatti fa il punto sui temi in casa Milan nel suo ultime video sul canale 'YouTube'. "Rabiot ha subito un colpo al polpaccio, sperando sia solo un colpo. Piccolo punto interrogativo su Pulisic ed Estupinan. Su Saelemaekers, ma mi astengo dalle responsabilità, si parla di 10-12 giorni di stop".

Milan, Leao e Camarda: parere chiaro di Pellegatti

Poi il punto su Leao: "Torna a casa con il Portogallo che in accordo con il Milan lo rimanda indietro perché non sarebbe in condizione. E' un problema perché non gioca, non giocando non va in condizione e metterlo dal primo minuto sarebbe un rischio. Oggi si allena, si sta allenando in maniera serissima. Preoccupante che da tre settimane non trovi la massima condizione".

Infine il parere su Camarda: "Non parlo di Esposito che mi sembra un gran bel giocatore. Camarda ha giocato qualche partita in Serie C, ora è con il Lecce che si deve salvare. E' del 2008, titolare dell'Italia Under 21. Esposito è del 2005 è ha avuto la fortuna di trovare il prestito giusto allo Spezia. Parlare di Camarda tirando dentro Esposito sarebbe come paragonare Camarda con un giocatore del 2011. Lasciamolo crescere, gustiamocelo. Mi sembra un paragone improponibile con Esposito che non lo aiuta. Io lo difendo, è un altro Tonali".

