Durante il primo episodio di "My Vibes", il nuovo format di Milan Vibes, il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato della sua carriera. Tra le sue parole, spiccano quelle legate all'arrivo di Taarabt al Milan grazie ad Adriano Galliani. Ecco, di seguito, le sue parole:
“Quando mio padre (Gianni Di Marzio n.d.r.) era al QPR come responsabile mercato con Briatore, Taarabt era uno di quei talenti e quando Adriano Galliani decise di portarlo al Milan, chiamò mio padre per sapere com’era come ragazzo. C’era la leggenda sulla discontinuità e sul carattere particolare, era effettivamente frizzante ma in campo era un talento pazzesco. Galliani ringraziò papà spesso e anche lo stesso Taarabt, anche se a onor del vero mio padre lo offrì prima al Napoli perché lo avrebbe voluto vedere con quella maglia.
