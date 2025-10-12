“Quando mio padre (Gianni Di Marzio n.d.r.) era al QPR come responsabile mercato con Briatore, Taarabt era uno di quei talenti e quando Adriano Galliani decise di portarlo al Milan, chiamò mio padre per sapere com’era come ragazzo. C’era la leggenda sulla discontinuità e sul carattere particolare, era effettivamente frizzante ma in campo era un talento pazzesco. Galliani ringraziò papà spesso e anche lo stesso Taarabt, anche se a onor del vero mio padre lo offrì prima al Napoli perché lo avrebbe voluto vedere con quella maglia.