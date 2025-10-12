Alessandro Nesta, ex difensore del Milan di Berlusconi e Carlo Ancelotti, è stato ospite del podcast " Passa dal BSMT " di Gianluca Gazzoli . L'ex difensore rossonero ha ripercorso tutta la sua carriera, dalla Lazio all'approdo al Milan, dove rimase perbene 10 lunghi anni. Nesta, nell'intervista, ha voluto dedicar5e particolare attenzione ai suoi anni in rossonero, soffermandosi sui tanti trofei vinti al Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni sulla vittoria della Champions League contro il Liverpool nel 2007:

Le parole di Nesta su gruppo: “Eravamo un gruppo di uomini forti. Ci siamo riuniti, abbiamo messo l’obiettivo e abbiamo vinto. Ancora contro il Liverpool è stato destino: anche loro nel 2007 lo sapevano. Anche perché se tu fai il fenomeno quando vinci, prima o poi il conto ti arriva: infatti li ribecchiamo e hanno perso. Quando si vince bisogna saper vincere. Dal pullman quella partita l’abbiamo vinta, sai quando te lo senti: avevano fatto troppo i fenomeni”