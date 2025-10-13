L'ex giocatore del Milan, Mario Balotelli, invitato al Festival dello Sport di Trento, ha parlato della Nazionale e del giovane Camarda
L'ex giocatore del Milan, Mario Balotelli, invitato al Festival dello Sport di Trento, ha parlato direttamente dal palco di tematiche ben diverse. 'SuperMario' ha concentrato la sua attenzione sulla Nazionale Italiana, capitolo molto spinoso della sua carriera. Ecco, di seguito, le sue parole:
Ex Milan le parole di Balotelli
—
Sulla Nazionale: "Per me la Nazionale è un punto fondamentale. Non è un attacco a nessuno, però tante volte vedo giocatori giocare in Nazionale senza più quella voglia di dimostrare, di difendere la maglia del Paese e non mi fa piacere. Quando ero in Nazionale ero fiero di rappresentare l'Italia e questa cosa per me manca. Sono stato l'ultimo centravanti ad aver giocato un Mondiale? Eh, me l'hanno detto".