L'Italia si sta giocando le carte per potere qualificarsi ai playoff per i prossimi Mondiali. Contro Israele, visti i problemi di Kean alla caviglia, dovrebbe giocare da titolare Pio Esposito , in gol contro l'Estonia. " È un momento propizio per gli attaccanti , dobbiamo approfittarne. Francesco Pio Esposito è una bellissima novità, una sorpresa. Ora Gattuso ha molta possibilità di scelta in attacco, speriamo possa arrivare anche negli altri ruoli". L'ex attaccante del Milan Pietro Paolo Virdis parla così del giovane attaccante dell'Inter nel suo intervento a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 (parole riprese da TMW).

Milan, il pensiero di Virdis su Camarda

L'altro giovane attaccante italiano che sta segnando nell'ultimo periodo è Francesco Camarda: in gol con il Lecce e l'Italia Under 21. Ecco il pensiero di Virdis sull'attaccante del Milan: "Sono rimasto sorpreso quando il ragazzo ha fatto le prime presenze in campo e poi non è stato confermato con continuità. Questo mi ha fatto venire dei dubbi, spero che il futuro me li tolga".