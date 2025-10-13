Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan infortuni Infortunio Saelemaekers: quanto starà fuori? Ecco cosa filtra. E le soluzioni del Milan …

ULTIME MILAN NEWS

Infortunio Saelemaekers: quanto starà fuori? Ecco cosa filtra. E le soluzioni del Milan …

Saelemaekers, un infortunio che mette nei guai il Milan. Ecco cosa filtra. Tre soluzioni
Milan, Saelemaekers si è fermato per infortunio con il Belgio. Oggi i controlli medici: ecco cosa filtra e le possibili soluzioni. Le ultime da 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', Alexis Saelemaekers non dovrebbe esserci per la partita tra il Milan e la Fiorentina. L'esterno ha avuto un infortunio muscolare al flessore con il Belgio e dovrebbe effettuare oggi nuovi controlli. Come scrive il quotidiano, dall'entourage del calciatore, filtrerebbe una prima stima di circa 15 giorni di stop. Possibile quindi che il belga salti la sfida contro i viola di Pioli e il Pisa. Il piano B potrebbe essere puntare su Athekame dal primo minuto: lo svizzero è l'altro esterno destro presente in rosa. La seconda opzione potrebbe essere quella di puntare su un giocatore esperto, ma adattato: Loftus-Cheek o Pulisic.

Milan, Saelemaekers fuori per infortunio: i piani di Allegri

—  

Terza opzione un possibile cambio di modulo: secondo il quotidiano un 4-3-3 potrebbe sopperire alla mancanza di Saelemaekers più agevolmente. A centrocampo potrebbero giocare Fofana, Modric e Rabiot, con Pulisic, Gimenez e Leao in attaccato. Tre possibilità, si legge, che Allegri dovrebbe studiare in questa settimana di allenamenti di Milanello.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, l'erede di Maignan? I suoi tifosi lo scaricano. Clamorosa opportunità?>>>

Secondo 'Il Corriere dello Sport', il piano del Milan sarebbe quello di rinnovare il contratto in scadenza del 2027 di Alexis Saelemaekers tanto è vero che gli agenti del belga sarebbe stati informati dalle intenzioni del club. Il piano sarebbe quello di rinnovarlo fino al 2029 con adeguamento economico. 

Leggi anche
Milan Femminile, infortunio Babb: il comunicato ufficiale del club
Juventus-Milan, giungono novità importanti su Tomori in vista di domenica sera

© RIPRODUZIONE RISERVATA