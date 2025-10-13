Milan, Saelemaekers si è fermato per infortunio con il Belgio. Oggi i controlli medici: ecco cosa filtra e le possibili soluzioni. Le ultime da 'Il Corriere dello Sport'

Come scrive 'Il Corriere dello Sport', Alexis Saelemaekers non dovrebbe esserci per la partita tra il Milan e la Fiorentina. L'esterno ha avuto un infortunio muscolare al flessore con il Belgio e dovrebbe effettuare oggi nuovi controlli. Come scrive il quotidiano, dall'entourage del calciatore, filtrerebbe una prima stima di circa 15 giorni di stop. Possibile quindi che il belga salti la sfida contro i viola di Pioli e il Pisa. Il piano B potrebbe essere puntare su Athekame dal primo minuto: lo svizzero è l'altro esterno destro presente in rosa. La seconda opzione potrebbe essere quella di puntare su un giocatore esperto, ma adattato: Loftus-Cheek o Pulisic.