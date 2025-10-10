Milan Femminile, infortunio Babb: il comunicato ufficiale del club

Il Milan ha comunicato ufficialmente che l'intervento in artroscopia per risolvere l'infortunio di Selena Babb è perfettamente riuscito

Il portiere classe 1995 del Milan Femminile, Selena Babb, si è lesionata il menisco mediale del ginocchio sinistro. Alla calciatrice è capitato quest'infortunio grave e sempre antipatico. Tramite il proprio sito ufficiale, il club ha voluto comunicare l'esito dell'intervento in artroscopia a cui si è sottoposta. Di seguito, si riportano le parole del comunicato.