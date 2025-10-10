Il portiere classe 1995 del Milan Femminile, Selena Babb, si è lesionata il menisco mediale del ginocchio sinistro. Alla calciatrice è capitato quest'infortunio grave e sempre antipatico. Tramite il proprio sito ufficiale, il club ha voluto comunicare l'esito dell'intervento in artroscopia a cui si è sottoposta. Di seguito, si riportano le parole del comunicato.
Milan Femminile, infortunio Babb: il comunicato ufficiale del club
Il Milan ha comunicato ufficialmente che l'intervento in artroscopia per risolvere l'infortunio di Selena Babb è perfettamente riuscito
Il comunicato ufficiale del Milan—
(fonte: acmilan.com)
AC Milan comunica che Selena Babb, nella giornata di ieri, è stata sottoposta a un intervento in artroscopia per risolvere la lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. L'intervento, eseguito presso la Casa di Cura la Madonnina, è perfettamente riuscito. Dopo qualche giorno di convalescenza Selena inizierà da subito la riabilitazione.
