L'ex allenatore della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti, continua a parlare. Invitato al Festival dello Sport, l'ex Commissario Tecnico, intervenuto direttamente dal palco, è ritornato sull'argomento legato al suo mandato in azzurro. Spalletti ha raccontato di come ha cercato di trasmettere il suo odo di essere, sbagliando. Alla fine, l'ex allenatore azzurro ha riferito che avrebbe preferito non fare una 'brutta' figura alla guida della Nazionale. Ecco, di seguito, le sue parole:

"In Nazionale ho cercato di trasferire il mio modo di essere e forse ho sbagliato. E i giocatori a volte non sono andati bene. Invece forse c'era bisogno di più leggerezza per tenere a bada le pressioni enormi.Io ho cercato di fare capire che il calcio è una cosa seria - ha proseguito l'ex ct -. Mi sono sempre fatto la domanda di come i giocatori avrebbero preso le mie parole. Certo avrei preferito non fare la brutta figura in Nazionale ma purtroppo è andata così"