Paolo Bargiggia, noto giornalista sportivo, sarà il prossimo ospite del podcast Centrocampo nella puntata di lunedì pomeriggio, che uscirà verso le ore 14. Sui canali social del programma, la redazione ha voluto lanciare una sorta di trailer con quelle che saranno le dichiarazioni fatte dal giornalista. Nel trailer si possono sentire le parole riservate al centrocampista croato Luka Modric, ora al Milan dopo una lunga carriera al Real Madrid. Ecco, di seguito, le sue parole:
Bargiggia, che attacco: “Modric al Milan, Dzeko e Vardy… giocatori finiti”
Paolo Bargiggia, noto giornalista sportivo, sarà il prossimo ospite del podcast Centrocampo: le parole su Modric in anteprima
Le parole di Bargiggia su Modric—
Il pensiero di Bargiggia sui veterani della Serie A: “Modric al Milan, Dzeko, Vardy… Giocatori finiti: chi ti paga per vedere un cimitero degli elefanti simile? Hai preso Ricci pagandolo 25 milioni e giochi con uno di 40 anni? Adesso purtroppo le interviste vengono fatte da persone teleguidate con un auricolare che non sanno nulla di nulla. Litigare vuol dire aver fatto bene il proprio lavoro: non ho piegato la schiena di fronte a nulla, nemmeno di fronte ad aggressività verbale”
