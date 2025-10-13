Paolo Bargiggia, noto giornalista sportivo, sarà il prossimo ospite del podcast Centrocampo: le parole su Modric in anteprima

Paolo Bargiggia, noto giornalista sportivo, sarà il prossimo ospite del podcast Centrocampo nella puntata di lunedì pomeriggio, che uscirà verso le ore 14. Sui canali social del programma, la redazione ha voluto lanciare una sorta di trailer con quelle che saranno le dichiarazioni fatte dal giornalista. Nel trailer si possono sentire le parole riservate al centrocampista croato Luka Modric, ora al Milan dopo una lunga carriera al Real Madrid. Ecco, di seguito, le sue parole: