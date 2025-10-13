Il giornalista Pierfrancesco Archetti ha parlato dei due giovani attaccanti di Inter e Milan ovvero Esposito e Camarda. Ecco la sua analisi da 'La Gazzetta dello Sport'

Emiliano Guadagnoli Redattore 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 13:41)

Uno dei giocatori più chiacchierati in questo periodo è senza dubbio Pio Esposito, attaccante che ha trovato i suoi primi gol con l'Inter e l'Italia. In un suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport' il giornalista Pierfrancesco Archetti ha parlato proprio del giovane attaccante italiano. Non solo però, spazio importante anche a un altro talento italiano che sta segnando nell'ultimo periodo: "Se Esposito è sbocciato nella nazionale maggiore, anche Francesco Camarda venerdì al debutto con l’Under 21 è stato subito protagonista". Queste le parole di Archetti su Francesco Camarda, punta del Milan al momento in prestito al Lecce.