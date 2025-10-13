Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Archetti: “Il Milan non ha tenuto Camarda in rosa? Ci sono fattori da considerare”

ULTIME MILAN NEWS

Archetti: “Il Milan non ha tenuto Camarda in rosa? Ci sono fattori da considerare”

Archetti: 'Il Milan non ha tenuto Camarda in rosa? Ci sono fattori da considerare'
Il giornalista Pierfrancesco Archetti ha parlato dei due giovani attaccanti di Inter e Milan ovvero Esposito e Camarda. Ecco la sua analisi da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Uno dei giocatori più chiacchierati in questo periodo è senza dubbio Pio Esposito, attaccante che ha trovato i suoi primi gol con l'Inter e l'Italia. In un suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport' il giornalista Pierfrancesco Archetti ha parlato proprio del giovane attaccante italiano. Non solo però, spazio importante anche a un altro talento italiano che sta segnando nell'ultimo periodo: "Se Esposito è sbocciato nella nazionale maggiore, anche Francesco Camarda venerdì al debutto con l’Under 21 è stato subito protagonista". Queste le parole di Archetti su Francesco Camarda, punta del Milan al momento in prestito al Lecce.

Milan, Archetti e il parere su Camarda

—  

Il giornalista continua la sua analisi: "Il Milan non ha tenuto Camarda in rosa, prestandolo al Lecce, però va considerata l’età ancor più verde, tre anni in meno di Esposito, e le minori esigenze di rotazioni, perché i rossoneri sono fuori dalle eurocoppe: però il rientro a casa è assicurato, come ha confermato Ibrahimovic dal palco del Festival dello Sport".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Nkunku poco spazio (per ora) al Milan. I numeri però sono molto positivi: ecco perché>>>

Archetti conclude così: "Anche Camarda, come Pio, è fresco di primo gol in Serie A, il giorno dopo quello del nerazzurro. "Speravo lo facesse con il Milan", ha commentato Ibra, uno a cui il coraggio non è mai mancato. Che venga usato anche per altri ragazzi, per costruire una generazione senza paure".

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: verso la partita tra Italia e Israele
Prima pagina Corriere dello Sport: “Esposito e Camarda: i nuovi 9 dell’Italia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA