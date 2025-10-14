Calciomercato Milan, i rossoneri hanno lavorato moltissimo in estate cambiando il volto della squadra che, nell'ultima stagione, ha chiuso all'ottavo posto in Serie A, perso la finale di Coppa Italia ed è stata eliminata dai playoff di Champions League dal Feyenoord. Troppo poco la vittoria della Supercoppa Italiana. Un cambio così pesante era quasi obbligatorio per cercare di dare una sferzata dopo una stagione a dir poco deludente e fallimentare. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA