Calciomercato Milan, Kim ai margini: occasione per Tare? I dettagli

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero essere alla ricerca di un difensore esperto per completare il reparto a gennaio o in estate. Il club, infatti, non è riuscito a chiudere il colpo Gomez dal Liverpool e potrebbe pensare a un altro profilo. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' rossoneri e Juventus sarebbero sulle tracce di Kim Min-jae, ex Napoli oggi al Bayern Monaco, che in Germania sarebbe finito presto nel dimenticatoio. Già in estate il difensore centrale sarebbe stato sul mercato, situazione potrebbe verificarsi di nuovo a gennaio. Come scrive la rosea, finora ha messo insieme 6 presenze per un totale di 326 minuti.