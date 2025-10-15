Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Kim è il colpo del mercato del Milan? Il Bayern lo darebbe via volentieri. I dettagli

CALCIOMERCATO MILAN

Kim è il colpo del mercato del Milan? Il Bayern lo darebbe via volentieri. I dettagli

Calciomercato Milan, Kim ai margini: occasione per Tare? I dettagli
Calciomercato Milan, Kim potrebbe essere il colpo invernale per la difesa rossonera? Occhio all'occasione per Tare. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero essere alla ricerca di un difensore esperto per completare il reparto a gennaio o in estate. Il club, infatti, non è riuscito a chiudere il colpo Gomez dal Liverpool e potrebbe pensare a un altro profilo. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' rossoneri e Juventus sarebbero sulle tracce di Kim Min-jae, ex Napoli oggi al Bayern Monaco, che in Germania sarebbe finito presto nel dimenticatoio. Già in estate il difensore centrale sarebbe stato sul mercato, situazione potrebbe verificarsi di nuovo a gennaio. Come scrive la rosea, finora ha messo insieme 6 presenze per un totale di 326 minuti.

Calciomercato Milan, Kim nel mirino

—  

Quale potrebbe essere l'ostacolo per il Milan e la Juventus per il colpo di calciomercato? Il Bayern Monaco lo darebbe via volentieri ma il suo ingaggio resta pesante: 9 milioni di euro una cifra irraggiungibile per chiunque in Italia.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nel mirino il giovane talento per la difesa. L'esperto rivela che ...>>>

Una soluzione? Secondo la rosea, il difensore coreano dovrà rassegnarsi ad abbassare le pretese di ingaggio se vorrà trovare di nuovo campo e minuti importanti. Ovviamente manca ancora tempo per la prossima sessione di calciomercato e tutto potrebbe cambiare in questi mesi. Vedremo se il Milan punterà davvero su Kim per rinforzare il reparto arretrato di Allegri.

Leggi anche
Atubolu intriga Milan e Inter: spunta una clausola rescissoria. Le alternative …
Calciomercato Milan, nel mirino il giovane talento per la difesa. L’esperto rivela che …

© RIPRODUZIONE RISERVATA