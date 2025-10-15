Calciomercato Milan, l'esperto: 'Il Diavolo in difesa monitora ...'

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno chiuso la sessione estiva con 10 colpi in entrata. Una rivoluzione forse necessaria dopo l'ottavo posto della scorsa stagione. Anche a livello di cessioni, la dirigenza del Diavolo ha salutato tantissimi altri calciatori che non facevano parte del progetto e per cui sono arrivate offerte davvero molto importanti durante l'estate. Si sa, però, che il mercato non si ferma mai: Igli Tare potrebbe essere già a lavoro non solo per la sessione invernale, ma anche per programmare la prossima stagione. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA