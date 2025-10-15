Calciomercato Milan, Atubolu prossimo derby? E spunta una clausola

Calciomercato Milan, Atubolu potrebbe essere l'erede di Maignan in rossoneri. 'Tuttosport' fa il punto sulla porta del Diavolo e su quella dell'Inter
Come scrive 'Tuttosport', Milan e Inter potrebbero cambiare i portieri titolari. Tre sono gli estremi difensori che sarebbero in cima alla lista per il prossimo calciomercato: Atubolu del Friburgo, Caprile del Cagliari e Carnesecchi dell'Atalanta. Sia Inter che Milan sarebbero al momento più intrigati dal giovane portiere tedesco. 'Tuttosport' ne parla come un giocatore fisico e straordinario sui calci di rigore. Atubolu sarebbe sui taccuini di tanti club tedeschi ed europei. L'Inter lo starebbe seguendo da due anni, il Milan più recentemente. Contratto in scadenza nel 2027, avrebbe una clausola rescissoria inferiore ai 20 milioni di euro.
Calciomercato Milan, non solo Atubolu per la porta
—
Come scrive 'Tuttosport', in Serie A, se potessero scegliere, Inter e Milan sceglierebbe Svilar, ma per la Roma sarebbe incedibile. L'altro nome per le due squadre di Milano potrebbe essere quello di Carnesecchi. Secondo il quotidiano, l'Atalanta lo potrebbe cedere nella prossima sessione di calciomercato estiva, ma potrebbe chiedere più di 40 milioni di euro. L'altro nome è quello di Caprile, con il dubbio se possa fin dà subito decisivo in una big.