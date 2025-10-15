Calciomercato Milan, Atubolu prossimo derby? E spunta una clausola

Come scrive 'Tuttosport', Milan e Inter potrebbero cambiare i portieri titolari. Tre sono gli estremi difensori che sarebbero in cima alla lista per il prossimo calciomercato: Atubolu del Friburgo, Caprile del Cagliari e Carnesecchi dell'Atalanta. Sia Inter che Milan sarebbero al momento più intrigati dal giovane portiere tedesco. 'Tuttosport' ne parla come un giocatore fisico e straordinario sui calci di rigore. Atubolu sarebbe sui taccuini di tanti club tedeschi ed europei. L'Inter lo starebbe seguendo da due anni, il Milan più recentemente. Contratto in scadenza nel 2027, avrebbe una clausola rescissoria inferiore ai 20 milioni di euro.