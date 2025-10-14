Le parole di Moretto: "Si sta discutendo molto del futuro di Maignan, in questo momento c’è molto gelo tra le parti. Si è parlato di Caprile e Atubolu. Il primo, classe 2001 con contratto in scadenza nel 2029 con il Cagliari, è un nome che il Milan monitora ma non è un profilo che in questo momento è considerato come titolare, come erede di Maignan. Le quotazioni di Caprile a oggi sono leggermente basse. Per il giovane tedesco, portiere di 23 anni molto forte del Friburgo di cui si dice un gran bene, ha un contratto in scadenza nel 2027 ma ci sono una serie di club tedeschi che lo stanno seguendo con attenzione: c’è una concorrenza feroce"