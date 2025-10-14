Il noto esperto di calciomercato, Matteo Moretto, nel suo solito video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha portato degli aggiornamenti su alcune possibili trattative del Milan per il mercato di riparazione di gennaio. Vista l'attuale situazione legata a Mike Maignan, portiere rossonero, Moretto ha parlato di quello che potrebbe essere l'erede del francese. Due nomi nella lista: Caprile e Atubolu. Ecco, di seguito, le sue parole:
INTERVISTE
Milan, Moretto: “Caprile? Non è considerato come erede di Maignan”
Milan, erede di Maignan: le parole di Moretto—
LEGGI ANCHE: Milan, chi gioca al posto di Saelemaekers? Allegri pensa ad Athekame, ma…
Le parole di Moretto: "Si sta discutendo molto del futuro di Maignan, in questo momento c’è molto gelo tra le parti. Si è parlato di Caprile e Atubolu. Il primo, classe 2001 con contratto in scadenza nel 2029 con il Cagliari, è un nome che il Milan monitora ma non è un profilo che in questo momento è considerato come titolare, come erede di Maignan. Le quotazioni di Caprile a oggi sono leggermente basse. Per il giovane tedesco, portiere di 23 anni molto forte del Friburgo di cui si dice un gran bene, ha un contratto in scadenza nel 2027 ma ci sono una serie di club tedeschi che lo stanno seguendo con attenzione: c’è una concorrenza feroce"
© RIPRODUZIONE RISERVATA