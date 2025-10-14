Vincenzo Guerini, ex giocatore della Fiorentina e attuale club manager della Viola, ha voluto parlare della sfida contro il Milan di domenica
Vincenzo Guerini, ex giocatore della Fiorentina e attuale club manager della Viola, è intervenuto ai microfoni di 'RadioFirenzeViola' durante la nuova puntata della trasmissione 'Viola Amore Mio'. Guerini ha voluto spendere alcune parole sulla partita di domenica sera contro il Milan a San Siro, in programma alle ore 20:45. Alla fine, ha voluto commentare anche le parole di Ilicic, ex viola accostato al Milan in passato. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan-Fiorentina, le parole di Guerini
—
Su Milan-Fiorentina: "Col Milan c'è da farsi il segno della croce, o bene bene o male male. Il Milan si è rafforzato, a livello mentale è più forte dell'anno scorso, è una partita pericolosa. Per quanto riguarda la Fiorentina sono deluso anche io, perché credevo nel mercato e nell'arrivo di Pioli. E' stato un inizio disastroso che adesso non può essere risolto in poco tempo. Quando sei in fondo diventa problematico, devi cercare di uscire con calma da questa situazione, perché la Fiorentina ha giocatori che non sono abituati a queste posizioni di classifica".