Sulle parole di Ilicic, accostato anche al Milan:"Io ho conosciuto Josip abbastanza bene. E' un ragazzo fenomenale, che col piede faceva quello che voleva, però caratterialmente era particolare, soffriva molto, sembrava un genio incompreso. Poi quella Fiorentina era una squadrone e quando entrava poteva succedere che non riuscisse ad esprimesse tutto il suo potenziale. Ho il rammarico che non sia stato capito, e infatti poi è andato all'Atalanta e lì tutti lo abbiamo invidiato e rimpianto. Era un giocatore e una persona molto timida.