Di Marzio: "Boniface? Trattativa saltata per problemi fisici"

“Con Boniface il Milan era consapevole delle problematiche fisiche che aveva avuto il giocatore. Non stiamo parlando di una società che non fosse a conoscenza di quello che era l’excursus e il percorso di Boniface. Ha voluto comunque essere ancora più sicura di quelle che erano le condizioni fisiche del giocatore, anche in prospettiva futura, nonostante fosse un prestito, perché sai a volte quando fai gli investimenti che compri il giocatore e spendi 40 milioni, allora magari è chiaro che i problemi passati incidano ancora di più, però evidentemente, al di là che fosse un prestito o meno, in quel momento, dopo aver valutato quella che era la sua tabella clinica del passato e del presente, si è deciso di andare su un giocatore più pronto, che potesse essere più pronto e dare delle garanzie diverse.