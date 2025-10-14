È stata fatta una valutazione, che a livello di forma non sia stato bellissimo fare arrivare il giocatore e farlo andare via, però è stato più trasparente e meno ipocrita di tanti che fanno fare le visite mediche all’estero, magari non si sa e l’operazione non viene fatta lo stesso, qui invece si sapeva che il giocatore arrivava, è stata fatta una scelta, dispiace anche per il giocatore per come è andata a finire, perché so che ci teneva tanto a vestire la maglia del Milan, però capita come è capitato per Harder con un contratto praticamente già firmato, i documenti erano già stati scambiati, poi una società ha tutto il diritto, fin quando non ci sono le firme di tutte le parti in causa, di non proseguire perché capita che hai una opportunità di prendere Nkunku e pensi che Nkunku possa essere più utile per il presente e futuro rispetto a un giocatore che era comunque tutto da valutare".
