Le parole su Gattuso e i suoi allenamenti:“Gli allenamenti erano intensi, si lavorava tanto sul possesso palla in spazi ristretti, con grinta e duelli. Era l’immagine di lui da calciatore e la prospettiva di qualcuno all’inizio della carriera come allenatore“.
Su Donnarumma, suo ex compagno: “Era uno dei migliori in assoluto, all’epoca gestiva già tanta pressione e si è sempre dimostrato all’altezza del ruolo. La carriera che ha fatto non è una sorpresa“.
