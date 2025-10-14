Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste André Silva: “Milan? Ricordo la grandezza, mi ha fatto maturare. Con Gattuso…”

INTERVISTE

André Silva: “Milan? Ricordo la grandezza, mi ha fatto maturare. Con Gattuso…”

André Silva: “Milan? Ricordo la grandezza, mi ha fatto maturare. Con Gattuso…” - immagine 1
André Silva, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a Maistefutbol raccontando la sua 'travagliata' avventura a Milano
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

André Silva, ex attaccante portoghese del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Maistefutbol raccontando la sua 'travagliata' avventura a Milan. André Silva, arrivato in rossonero nel lontano 2017 per ben 35 milioni di euro, non è mai riuscito a lasciare il segno in campionato, nonostante le ottime prestazioni fornite in Europa League. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Ex Milan, le parole di André Silva

—  

Sul Milan: "Ricordo la grandezza, era un mondo sconosciuto. Provavo soprattutto speranza. E’ stata una fase importante per la mia carriera, mi ha fatto maturare. Ho imparato a tenere i piedi per terra e a cercare il meglio di me stesso.”

LEGGI ANCHE

Le parole su Gattuso e i suoi allenamenti:“Gli allenamenti erano intensi, si lavorava tanto sul possesso palla in spazi ristretti, con grinta e duelli. Era l’immagine di lui da calciatore e la prospettiva di qualcuno all’inizio della carriera come allenatore“.

LEGGI ANCHE: Ossola si è preso il Milan Primavera: sprazzi e giocate importanti. E per il futuro ... >>>

Su Donnarumma, suo ex compagno: “Era uno dei migliori in assoluto, all’epoca gestiva già tanta pressione e si è sempre dimostrato all’altezza del ruolo. La carriera che ha fatto non è una sorpresa“.

Leggi anche
Nuovo stadio, Foster: “E’ un progetto straordinario. San Siro? Un simbolo,...
Ilicic racconta: “Fui cercato anche dal Milan”. Poi un retroscena con Modric

© RIPRODUZIONE RISERVATA