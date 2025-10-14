Se sono mai stato a San Siro? Ovviamente. È una struttura eroica, quando sei lì ti rendi conto che è un'esperienza spettacolare. Molte persone amano San Siro e non vogliono che venga abbattuto? Ma le esigenze adesso sono diverse, ci sono più tifosi, una diversa qualità della vita, del livello di ospitalità, tutti questi fattori sono dinamici, stanno cambiando. Ed è per questo che lo stadio come appare oggi è diverso da come appariva negli anni '20, quando è nato.