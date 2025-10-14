Se sono mai stato a San Siro? Ovviamente. È una struttura eroica, quando sei lì ti rendi conto che è un'esperienza spettacolare. Molte persone amano San Siro e non vogliono che venga abbattuto? Ma le esigenze adesso sono diverse, ci sono più tifosi, una diversa qualità della vita, del livello di ospitalità, tutti questi fattori sono dinamici, stanno cambiando. Ed è per questo che lo stadio come appare oggi è diverso da come appariva negli anni '20, quando è nato.
Questo è l'inizio di un viaggio, che può rispettare quella eredità ma creare qualcosa di nuovo. Così i ricordi di una storia, che inizia nel 1926 e attraversa gli anni successivi, potrà rimanere. Penso che sia una sfida eccitante, San Siro è un simbolo molto potente. Il processo è iniziato e siamo tutti molto ottimisti, entusiasti e impegnati".
