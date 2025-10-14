Pianeta Milan
Nazionale, Mancini: “L’Italia è il sogno di ogni bambino. Il gruppo? Ci alleniamo con…”

esultanza gol Gianluca Mancini AS Roma Roma-Milan 2-1 Europa League 2023-2024
Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, ha speso delle parole ai microfoni di TMW sul suo percorso nella Nazionale Italiana
Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, ha speso delle parole ai microfoni di TMW sul suo percorso nella Nazionale Italiana. Il difensore ha parlato delle scelte fatte da ogni Commissario Tecnico (sulle convocazioni). Poi Mancini si è spostato su Gattuso e la gestione del gruppo. Ecco, di seguito, le sue parole:

Nazionale, le parole di Mancini sull'Italia

"La Nazionale è il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a calcio, vestire questa maglia è un qualcosa che mi rende davvero orgoglioso. Poi ogni ct prende le sue decisioni, ma quando vengo chiamato di corsa prendo il treno per Coverciano. Spero di restarci il più a lungo possibile e di fare buone prestazioni".

Su Gattuso e il gruppo: "L'aspetto del gruppo c'è tantissimo, per iniziare un discorso e mantenerlo nel tempo il gruppo è fondamentale. Ci alleniamo col sorriso ma anche faticando, il mister ci spinge sempre tanto e poi ci mette nelle migliori condizioni per rendere. E' una cosa molto importante per creare un percorso duraturo".

Sul Playoff: "Finché la matematica non ci condanna non possiamo dirlo. lo non mi sento più forte di nessuno, le partite vanno tutte giocate e sudate. Non possiamo pensare troppo avanti, pensiamo a noi stessi e a ciò che abbiamo intrapreso col mister. Partita per partita per crearci un futuro importante"

