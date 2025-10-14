Ex Milan, le parole di Rui Costa al suo procuratore

"Il Milan non poteva comprarlo a detta di Berlusconi perchè Berlusconi era appena stato eletto presidente del consiglio la settimana prima e ovviamente tirare fuori 80 miliardi di lire non era una cosa conveniente nel momento in cui era periodo molto difficile per il passaggio dalla lira all'euro. Quindi noi accettammo l'invito del Parma a cercare di convincerlo a vestire la maglia del Parma e fù un viaggio su questo aereo pazzesco di Tanzi, dove ci ritrovammo con Enrico Fedele, fantastico direttore sportivo ex procuratore del Parma, il figlio di Tanzi che però stava sempre zitto e Branchini.