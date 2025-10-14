LEGGI ANCHE: Ossola si è preso il Milan Primavera: sprazzi e giocate importanti. E per il futuro ... >>>
L'arrivo laggiù fu abbastanza impressionante perché in realtà provarono in tutte la maniere a convincerlo e Rui Costa non disse no per educazione, ma in realtà avevo già capito che lui non sarebbe mai andato. Per cui quando ritornammo in questo aereo immenso dei Tanzi, trovai la segreteria piena di chiamate di Rui Costa che mi disse richiamami subito e mi disse guardate che se mi portate al Parma io vi lascio, perchè io in questo momento voglio il Milan, voglio il Milan e voglio il Milan"
