Condò: “Milan e Roma partite molto bene. Le tre che hanno dimostrato di competere sono …”

Anche il giornalista Paolo Condò ha parlato della possibile corsa Scudetto in Serie A. Il Milan ci farà parte? Ecco le parole di Condò e la sua analisi
Emiliano Guadagnoli
E' ancora prestissimo per potere parlare di chi sia favorito per lo Scudetto in Serie A. Sono infatti passate solo 6 giornate del campionato, con quale squadra che ha fatto meglio e altre che hanno fatto peggio. Il giornalista Paolo Condò ha detto la sua: "Delle prime 6-7 non escludo nessuno, Milan e Roma sono partite molto bene, la Fiorentina è partita molto male nella griglia iniziale che tutti ci aspettavamo", queste le sue parole a TMW.

Milan in corsa per lo Scudetto? Parla Condò

Condò ha continuato con la sua analisi sul campionato: "Se la lotta sarà fra Napoli, Inter e Milan? Secondo me sono le tre che hanno fatto vedere di poter competere. La Roma ha fatto molte cose per dimostrarlo e se uno dei suoi attaccanti iniziasse a segnare potrebbe diventare competitiva per lo scudetto. La Juventus al momento è ancora un gran casino, penso debba cedere un centravanti a gennaio e prendere un centrocampista per equilibrare la rosa".

Vedremo se il Milan riuscirà a restare in corsa per lo Scudetto per tutta la stagione. Domenica sfida importante contro la Fiorentina di Stefano Pioli.

