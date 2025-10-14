Anche il giornalista Paolo Condò ha parlato della possibile corsa Scudetto in Serie A. Il Milan ci farà parte? Ecco le parole di Condò e la sua analisi

Emiliano Guadagnoli Redattore 14 ottobre - 13:32

E' ancora prestissimo per potere parlare di chi sia favorito per lo Scudetto in Serie A. Sono infatti passate solo 6 giornate del campionato, con quale squadra che ha fatto meglio e altre che hanno fatto peggio. Il giornalista Paolo Condò ha detto la sua: "Delle prime 6-7 non escludo nessuno, Milan e Roma sono partite molto bene, la Fiorentina è partita molto male nella griglia iniziale che tutti ci aspettavamo", queste le sue parole a TMW.