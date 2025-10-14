Anche il giornalista Paolo Condò ha parlato della possibile corsa Scudetto in Serie A. Il Milan ci farà parte? Ecco le parole di Condò e la sua analisi
E' ancora prestissimo per potere parlare di chi sia favorito per lo Scudetto in Serie A. Sono infatti passate solo 6 giornate del campionato, con quale squadra che ha fatto meglio e altre che hanno fatto peggio. Il giornalista Paolo Condò ha detto la sua: "Delle prime 6-7 non escludo nessuno, Milan e Roma sono partite molto bene, la Fiorentina è partita molto male nella griglia iniziale che tutti ci aspettavamo", queste le sue parole a TMW.
Milan in corsa per lo Scudetto? Parla Condò
Condò ha continuato con la sua analisi sul campionato: "Se la lotta sarà fra Napoli, Inter e Milan? Secondo me sono le tre che hanno fatto vedere di poter competere. La Roma ha fatto molte cose per dimostrarlo e se uno dei suoi attaccanti iniziasse a segnare potrebbe diventare competitiva per lo scudetto. La Juventus al momento è ancora un gran casino, penso debba cedere un centravanti a gennaio e prendere un centrocampista per equilibrare la rosa".