Blerim Dzemaili , ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni de La Repubblica, parlando in modo particolare della lotta scudetto. Il campionato è iniziato da soli 6 giornate, ma davanti sembra piuttosto equilibrato: l'attuale situazione vede Napoli e Roma al primo e secondo posto, entrambe a 15 punti. Il Milan di Massimiliano Allegri , dopo il pareggio rimediato contro i bianconeri, si colloca al 3 posto con 13 punti. A seguire Inter e Juventus , entrambe a 12 punti. Dzemaili ha speso anche delle parole su Allegri e la sua squadra. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Sul Napoli e la lotta Scudetto:"Sta facendo bene. La società è stata brava ad aumentare la qualità in panchina. Non ho mai amato la parola 'titolare', servono 22 giocatori di alto livello. Credo che il Napoli sia molto forte, ha lo scudetto sul petto, ma bisogna capire come gestirà il doppio impegno. Di sicuro l’Inter è più abituata e già lo scorso anno ha conteso lo scudetto fino all’ultima giornata. Poi c’è il Milan: ha un grande allenatore come Allegri".