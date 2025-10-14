Poi il portiere spagnolo aggiunge: "Le circostanze non mi hanno purtroppo permesso di vivere l’esperienza nel modo in cui mi aspettavo ma, nonostante ciò, conservo un ricordo molto positivo delle persone che ho avuto la fortuna di conoscere in quel periodo". Di certo il periodo di Reina non è coinciso con il migliore periodo del Milan, anzi. Dopo il periodo in rossonero, l'ex portiere ha di nuovo giocato in Serie A con la Lazio e il Como.