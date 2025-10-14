Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Reina sul Milan: “Non ho vissuto l’esperienza nel modo in cui mi aspettavo, ma …”

ULTIME MILAN NEWS

Reina sul Milan: “Non ho vissuto l’esperienza nel modo in cui mi aspettavo, ma …”

Reina sul Milan: 'Non ho vissuto l’esperienza nel modo in cui mi aspettavo, ma ...'
Pepe Reina, portiere che in Italia ha giocato anche con Lazio e Napoli, torna a parlare della sua esperienza con la maglia del Milan. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Pepe Reina ha giocato in tantissime squadre in carriera. In Italia ha lasciato il segno specialmente nei suoi anni con la maglia del Napoli. Per lui anche un'esperienza con il Milan: il classe 1982 ha giocato in rossonero dal 2018 al 2020. 13 partite giocate con il Milan di cui 3 senza subire gol e 16 rete subite in totale.

Pepe Reina racconta i suoi anni al Milan

—  

Reina ha parlato proprio della sua avventura al Milan: "Il Milan è uno dei club storici più importanti d’Europa e ci sono arrivato con grandi aspettative". Queste le dichiarazioni a 'Spagna cultura e scienza' riprese da Radio Rossonera.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Gabbia pilastro del Milan: Allegri non lo toglie mai dal campo. E le statistiche impressionano>>>

Poi il portiere spagnolo aggiunge: "Le circostanze non mi hanno purtroppo permesso di vivere l’esperienza nel modo in cui mi aspettavo ma, nonostante ciò, conservo un ricordo molto positivo delle persone che ho avuto la fortuna di conoscere in quel periodo". Di certo il periodo di Reina non è coinciso con il migliore periodo del Milan, anzi. Dopo il periodo in rossonero, l'ex portiere ha di nuovo giocato in Serie A con la Lazio e il Como.

Leggi anche
Pellegatti: “Allegri, ecco il prossimo obiettivo con Leao. Galliani al Milan? Al momento...
Pallavicino svela il retroscena: “Rui Costa voleva solo il Milan”

© RIPRODUZIONE RISERVATA