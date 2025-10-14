Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Gabbia pilastro del Milan: Allegri non lo toglie mai dal campo. E le statistiche impressionano

ULTIME MILAN NEWS

Gabbia pilastro del Milan: Allegri non lo toglie mai dal campo. E le statistiche impressionano

Gabbia pilastro del Milan: Allegri non lo toglie mai dal campo. E le statistiche impressionano
Matteo Gabbia si è preso la difesa del Milan. Massimiliano Allegri non lo toglie mai dal campo. Pronto il salto definitivo per il centrale. Ecco i numeri e la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Gabbia è diventato uno dei leader della difesa rossonera. Da quando è stato venduto in estate Malick Thiaw, l'italiano è rimasto l'unico in rosa veramente in grado di giocare nel ruolo di difensore centrale della difesa a tre imposta da Allegri. La crescita di Gabbia è sotto gli occhi di tutti dopo la sua esperienza e il ritorno dal Villarreal (leggi qui l'altra nostra analisi). In questa stagione, però, sta facendo il definitivo passo avanti che lo potrebbe fare diventare un titolare del Milan per molti anni. Nonostante le tante stagioni in rossoneri, infatti, Gabbia è ancora giovane (classe 1999) con tante stagioni davanti a sé. In queste prime partite con Allegri le sue statistiche sono impressionanti.

Milan, Gabbia è un leader per Allegri

—  

Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i numeri stagionali (fino a questo momento) di Gabbia con la maglia del Milan. In nostro aiuto 'Opta' e 'Sofascore'.

LEGGI ANCHE

Per Gabbia sono 7 le partite giocare in stagione con l'incredibile statistiche delle 5 porte inviolate con una valutazione media di 7. Sempre titolare e sempre in campo con la media di 90 minuti in campo, mai sostituito. Tantissimi salvataggi di media più di sei, mentre sono molto meno i contrasti e gli intercetti medi. Più del 90% dei passaggi precisi riusciti, con una percentuale molto alta sui passaggio lunghi e sui duelli vinti medi (entrambi sopra il 60%). La statistica delle porte inviolate è sicuramente merito di tutta la squadra, ma è innegabile che Gabbia stia facendo un salto in avanti definitivo con Allegri in panchina. Non è mai uscito dal campo segno di come sia una pedina imprescindibile per l'allenatore rossonero. I sei salvataggi di media a partita impressionano davvero positivamente.

LEGGI ANCHE: Allegri sceglie Athekame per Milan-Fiorentina? Ecco cosa apprezza. Rivoluzioni non previste: il motivo>>>

Cosa manca a Gabbia per diventare un top? Probabilmente una stagione intera ai livelli che stiamo vedendo ora con il Milan. Quello che è certo è che a gennaio il Milan potrebbe cercare un giocatore che sia in grado di darli fiato, visto che Odogu è un progetto futuro e De Winter, al momento, è stato usato 'solamente' come alternativa dei braccetti della difesa a 3.

Leggi anche
Nazionali Nkunku illumina la Francia: il giocatore del Milan segna il gol del pareggio
Milan, Allegri sorride: fuori casa nessuno come i rossoneri in difesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA