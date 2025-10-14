Per Gabbia sono 7 le partite giocare in stagione con l'incredibile statistiche delle 5 porte inviolate con una valutazione media di 7. Sempre titolare e sempre in campo con la media di 90 minuti in campo, mai sostituito. Tantissimi salvataggi di media più di sei, mentre sono molto meno i contrasti e gli intercetti medi. Più del 90% dei passaggi precisi riusciti, con una percentuale molto alta sui passaggio lunghi e sui duelli vinti medi (entrambi sopra il 60%). La statistica delle porte inviolate è sicuramente merito di tutta la squadra, ma è innegabile che Gabbia stia facendo un salto in avanti definitivo con Allegri in panchina. Non è mai uscito dal campo segno di come sia una pedina imprescindibile per l'allenatore rossonero. I sei salvataggi di media a partita impressionano davvero positivamente.