Milan, Reina: “La finale del 2007? Un grande rimpianto”

"La finale di Champions League contro il Milan nel 2007, anche se è un grande rimpianto non aver vinto. Anche la semifinale contro il Chelsea è stata straordinaria (il Liverpool vinse ai rigori). L'atmosfera ad Anfield era incredibile". Bei ricordi quindi per il portiere spagnolo, nonostante la sconfitta della sua squadra contro quella di Ancelotti.