Milan, Rui costa e il retroscena svelato da Pallavicino

"Rui Costa è un ragazzo, io lo chiamo ancora ragazzo perchè l'ho conosciuto che aveva 21 anni, è stato un ragazzo che aveva una grande autostima e una grande considerazione di tutto quello che faceva, viveva anche molto per il culto di se stesso. A Firenze si è affermato in tutto e per tutto, soprattuto dopo l'addio di Batistuta era diventato referente della città, sceglieva il colore della maglietta, i ritiri, faceva un po' tutto lui, e fu un anno strepitoso quello con Terim che poi finì con la vittoria della Coppa Italia.