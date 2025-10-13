Pianeta Milan
Pallavicino svela il retroscena: “Rui Costa voleva solo il Milan”

Manuel Rui Costa AC Milan
Durante il podcast 'Cronache di Spogliatoio', Carlo Pallavicino, ex procuratore di Rui Costa, ha svelato un retroscena sul Milan
Durante l'ultima puntata del podcast 'Cronache di Spogliatoio', Carlo Pallavicino, ex procuratore di Rui Costa (ex giocatore del Milan), ha rilasciato alcune dichiarazioni. Tra le sue parole spiccano quelle legate alla forte volontà di Rui Costa nel vestire la maglia del Milan dopo aver saputo che sarebbe stato venduto dalla Fiorentina. Ecco, di seguito, le sue parole sull'accaduto:

Milan, Rui costa e il retroscena svelato da Pallavicino

"Rui Costa è un ragazzo, io lo chiamo ancora ragazzo perchè l'ho conosciuto che aveva 21 anni, è stato un ragazzo che aveva una grande autostima e una grande considerazione di tutto quello che faceva, viveva anche molto per il culto di se stesso. A Firenze si è affermato in tutto e per tutto, soprattuto dopo l'addio di Batistuta era diventato referente della città, sceglieva il colore della maglietta, i ritiri, faceva un po' tutto lui, e fu un anno strepitoso quello con Terim che poi finì con la vittoria della Coppa Italia.

A quel punto però la Fiorentina stava per fallire e lui si trovò nella situazione che doveva andare via in tutti i modi anche se non avrebbe voluto farlo. Fu organizzato addirittura un raduno allo stadio di tutta la parte dello stadio maratona che si radunò solo per dirgli di non andar via e lui non voleva andare via, ma non c'era verso, la Fiorentina sarebbe fallita se non andavano via lui e Toldo. Lui accettò suo malgrado di andarsene e lì inizia la seconda fase che è la trattativa per l'andata via di Rui Costa, perchè a quel punto disse 'Se io devo andare via vado al Milan' anche perchè Terim era appena stato ingaggiato dal Milan"

