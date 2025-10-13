A quel punto però la Fiorentina stava per fallire e lui si trovò nella situazione che doveva andare via in tutti i modi anche se non avrebbe voluto farlo. Fu organizzato addirittura un raduno allo stadio di tutta la parte dello stadio maratona che si radunò solo per dirgli di non andar via e lui non voleva andare via, ma non c'era verso, la Fiorentina sarebbe fallita se non andavano via lui e Toldo. Lui accettò suo malgrado di andarsene e lì inizia la seconda fase che è la trattativa per l'andata via di Rui Costa, perchè a quel punto disse 'Se io devo andare via vado al Milan' anche perchè Terim era appena stato ingaggiato dal Milan"
© RIPRODUZIONE RISERVATA