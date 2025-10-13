Aldo Serena, ex attaccante del Milan , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'Il Giornale' dove ha speso alcune parole sulla Nazionale e sul suo Commissario Tecnico, Gennaro Gattuso . Serena ha voluto commentare le scelte fatte dal mister, commentando anche il cambio 'caratteriale' avuto da giocatore ad allenatore. Serena poi ha voluto soffermarsi sulla questione del gruppo, che sembrava non esserci più, dicendo che 'Rino' è molto brao in questo. Ecco, di seguito, le sue parole:

Nazionale, le parole di Serena su Gattuso

"Certe scelte di Gattuso sono coraggiose, abbiamo una formazione votata all'attacco. Non mi aspettavo la sua 'mutazione' da giocatore ad allenatore, ma ha fatto bene. Sono certo però che riuscirà a calibrare le scelte in base al peso specifico degli altri e se necessario coprirsi al meglio. L'Italia aveva bisogno di ricreare gruppo e nessuno è più bravo di Rino in questo"